شكرا لقرائتكم الخطيب يحسم العديد من الملفات الإثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عدة جلسات في مقر النادي النادي بالجزيرة يوم الأثنين المقبل لحسم العديد من الملفات، وكان رئيس الأهلي قد أجرى جراحة في ألمانيا مؤخرا لإستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام له بالعمود الفقرى

وأدى الخطيب المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي في المانيا عقب الجراحة على أن ينفذ المرحلة الثانية فور عودته لمصر، وتنتظر محمود الخطيب عدة ملفات هامة فور عودته للقاهرة أبرزها إعلان المدرب الجديد والصفقات التي يسعى الأهلي لحسمها بجانب تشكيل قطاع الكرة.

ومن المقرر أن يجتمع الخطيب بسيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والمُكلّف بإعادة هيكلة قطاع الكرة وكذلك مع محمد يوسف المدير الفني المؤقت ومع مسئولين أخرين في النادي لمناقشة عدة ملفات رياضية وإدارية وكروية.