شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينصر الشناوى على الزمالك فى قضية الـ 8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوصت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بعدم أحقية نادى الزمالك فى مبلغ 8 ملايين جنيه، لدى أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأبيض السابق والذى انتقل إلى بيراميدز مطلع الموسم الجارى وذلك رداً على الشكوى التى تقدم بها الزمالك إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد لاعبه السابق أحمد الشناوى، وتضمنت شكوى الزمالك ضد الشناوى حصوله على مقدم عقد بلغ 8 ملايين جنيه، قبل بيعه لنادى بيراميدز، إلا أن اللاعب رفض رد المبلغ.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة شئون اللاعبين أرجعت التوصية إلى أنه اللاعب حصل على المبلغ كمقدم عقد، وكشرط لتجديد عقده مع الزمالك، خاصة وأنه فى حالة عدم توقيع اللاعب على العقود والحصول على المقدم، لكان انتقل إلى أى ناد أخر دون أن يحصل الأبيض على أى مقابل مادى نظير رحيل اللاعب ، كما أوضحت اللجنة أنه لا يوجد نص فى اللائحة بشأن هذه الواقعة، لكن لا يوجد ما يلزم اللاعب برد المبلغ، ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة قراره بشأن هذه الشكوى بعد عودة مجدى عبد الغنى عضو الجبلاية ورئيس لجنة شئون اللاعبين من إيطاليا، حيث يحضر اجتماعات جمعية اللاعبين المحترفين الدولية هناك.