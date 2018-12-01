شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة إبراهيم عثمان تحدد مصير فييرا فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى والمشرف العام على فريق الكرة جلسة مع البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش، لتحديد مصيره مع الفريق الأصفر فى ظل رغبة الخواجة فى الاعتذار عن الاستمرار عن منصبه لظروف خاصة وهى الرغبة التى نقلها لرئيس النادى عقب الخسارة الثالثة للدراويش فى الدوري من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يحاول إبراهيم عثمان إقناع فييرا بالاستمرار مع الفريق لاسيما بعد الفوز على بطل بوروندى فى عقر داره بهدف دون رد فى ذهاب دور الـ 64 لدوري الابطال الافريقى بالاضافة لقرب موعد مواجهة الاياب مع الفريق البوروندى والمقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية بالاضافة للموقعة المصيرية التى تنتظر الدراويش مع الرجاء المغربى فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية والمقرر لها 11 ديسمبر الجارى فى المغرب والتى تحسم مستقبل الفريق فى البطولة لاسيما بعد التعادل السلبى فى مباراة الذهاب على ستاد الاسماعيلية .