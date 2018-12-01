كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان يمنح لاعبي الاتحاد راحة قبل الاستعداد للكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الزمالك، بكأس زايد أبطال العرب. ونجح زعيم الثغر في الصعود لدور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، بعد الإطاحة بالزمالك، بنتيجة 4_3 بركلات الجزاء الترجيحية. ومن المقرر أن يستأتف الفريق السكندري تدريباته الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة سموحة، يوم 12 من الشهر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | طولان يمنح لاعبي الاتحاد راحة قبل الاستعداد للكأس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .