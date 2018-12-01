رياضة | مكافأة كبيرة للجهاز الفني للاتحاد عقب الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأة كبيرة للجهاز الفني للاتحاد عقب الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إداراة الاتحاد السكندري لكرة القدم برئاسة محمد مصيلحي، صرف راتب شهرين كنوع من المكافأة للجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، عقب الفوز على الزمالك بالبطولة العربية.

وقدم مصيلحي، شكره وتهانيه للجهاز الفني، عقب المباراة مباشرةً، مؤكدًا أنه سيعمل دائمًا على تحفيز المنظومة الكروية من أجل استمرار النتائج الطيبة.

وكان الاتحاد السكندري، صعد لدور الثمانية من كأس زايد أبطال العرب، عقب الإطاحة بالزمالك، بنتيجة 4_3 بركلات الترجيح.