رياضة | عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة مدافع الرائد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة مدافع الرائد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من حسم صفقة محمد عطوة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. ودخل الزمالك في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات اللاعب، من أجل تدعيم خط دفاعه بالموسم الجاري. وكان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للقلعة البيضاء بداية الموسم الحالي، إلا أن فريقه تمسك بخدماته ورفض رحيله.

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