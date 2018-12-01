كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي، من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان مسؤولو الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، دخل في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجاري.
ويشهد حمادة فترة من التألق مع فريقه تحت قيادة مختار مختار المدير الفني، وتواجده بشكل أساسي منذ بداية الموسم الحالي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الإنتاج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .