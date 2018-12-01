كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بتروجت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف
خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان -
أحمد الشيخ - ناصر ماهر
خط الهجوم : وليد أزارو.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .