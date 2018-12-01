رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بتروجت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان -

أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم : وليد أزارو.