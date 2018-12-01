كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مواجهات قوية بالمجموعة العاشرة القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ ١٣ بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث حيث تقام ست مباريات فى الثانية والنصف عصرا . دكرنس أصحاب الصدارة برصيد ٣٠ نقطة في مواجهة سهلة عمليا حينما يحل ضيفا على شباب فارسكور صاحب المركز العاشر برصيد ٩ نقاط . بورفؤاد صاحب المركز الثانى برصيد ٢٨ نقطة يأمل في لمواصلة المطاردة حينما يحل ضيفا ثقيلا على بنى عبيد صاحب المركز الثامن برصيد ١٢ نقطة . أبناء شربين أصحاب المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة يبحثوا عن العودة للمنافسة والاقتراب مجددا من الصدارة عندما يستقبل الرباط والأنوار صاحب مؤخرة الترتيب برصيد ٧ نقاط . ويسعى غزل دمياط صاحب المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة لمواصلة إنتصاراته حينما يلاقي ضيفه إتحاد المنزلة صاحب المركز الخامس برصيد ١٤ نقطة . ميت الخولى صاحب المركز الحادى عشر برصيد ٨ نقاط يستضيف بلقاس صاحب المركز السادس برصيد ١٣ نقطة . وأخيرا يستضيف المطرية صاحب المركز التاسع برصيد ١١ نقطة نظيرة مياه الدقهلية صاحب المركز السابع برصيد ١٢ نقطة . وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة العاشرة بالقسم الثالث : ١- دكرنس : ٣٠ نقطة ٢- بورفؤاد : ٢٨ نقطة ٣- شربين : ٢٦ نقطة ٤- غزل دمياط : ١٨ نقطة ٥- المنزلة : ١٤ نقطة ٦- بلقاس : ١٣ نقطة ٧- مياه الدقهلية : ١٢ نقطة ٨- بنى عبيد : ١٢ نقطة ٩- المطرية : ١١ نقطة ١٠- فارسكور : ٩ نقاط ١١- ميت الخولي : ٨ نقاط ١٢- الرباط والانوار : ٧ نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | اليوم.. مواجهات قوية بالمجموعة العاشرة القسم الثالث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .