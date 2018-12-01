رياضة | إبراهيم سعيد يوجه نصيحة إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يوجه نصيحة إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق أن حسام غالي نجم الأهلي السابق من اللاعبين المقربين له، كما وجه نصيحة لمحمد صلاح نجم ليفربول للتغلب على العقم التهديفي الملازم له هذا الموسم مع فريقه.
وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " حسام غالي كان من اللاعبين المقربين لي في الأهلي وإذا أراد صلاح العودة لتسجيل الأهداف يجب أن يكون هناك بينه مسافة وبين اللاعبين وهذه نصيحتي له كمدافع".
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