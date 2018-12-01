رياضة | الإسماعيلي يستقبل بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 97

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستقبل بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 97 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم السبت فريق بيراميدز ضيفا علي الإسماعيلي في إطار الجولة الحادية عشر من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 97. يدخل الإسماعيلي اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 15 نقطة بينما يدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن الاسماعيلي برصيد 16 نقطة. وقد فاز الاسماعيلي في الجولة الماضية علي الزمالك بثنائية نظيفة بينما فاز بيراميدز على بتروجيت بهدفين دون مقابل. ويسعي أحمد فكري الصغير (ويا) المدير الفني لفريق الإسماعيلي لاستكمال سلسلة الإنتصارات والتقدم بجدول المسابقة الجهاز الفني للإسماعيلي يتكون من .. أحمد فكري الصغير (ويا) مدير فني سيد الحداد مدرب عام سيد توفيق مدرب حراس مرمى محمد محمود إداري محمد مجدي أخصائي إصابات ملاعب

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