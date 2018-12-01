شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه حلوان ودياً استعدادداً للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق مباراة ودية اليوم السبت، أمام نظيره حلوان وذلك استعداداً لمواجهة فريق المصري في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري العام، على أن تكون المباراة الثانية أمام بلبيس، قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة .

ويلتقي فريق الداخلية بنظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك في العاشر من ديسمبر المقبل.

ويحتل الداخلية المركز الـ 14 بمسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 14 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وتعرض للخسارة في 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 19 آخر .

وكانت مباراة الداخلية والاسماعيلي بالجولة 16 من عمر المسابقة تأجلت بسبب مشاركة الدراويش في دوري أبطال أفريقيا .