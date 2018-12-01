شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ فى مهمة صعبة أمام بريمن بالبوندزليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق بايرن ميونخ إختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على فيردر بريمن فى الرابعة والنصف عصر اليوم، بملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الالماني "البوندزليجا".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 21 نقطة خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق 9 نقاط كاملة، بينما يحتل فيردربريمن المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ويواجه الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ خطر الاقالة من منصبه حال فشل الفريق البافاري فى تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بمسابقة الدوري الالماني عندما يحل ضيفاً على فيردر بريمن.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً على بنفيكا البرتغالي بخماسية نظيفة بملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليضمن تأهله للدور ثمن النهائي، وهو الفوز الذى خفف نوعاً ما من وطأة الانتقادات التي يتعرض لها العملاق البافاري بسبب تراجع النتائج محلياً.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة الثنائي كينجلسي كومان وتياجو ألكانتارا لصفوف بايرن ميونخ بعد تعافيهما من الاصابة.