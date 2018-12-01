شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارات الإعادة للمحكمات الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عزب حجاج مدير إدارة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختبارات الإعادة للياقة البدنية للمحكمات، ستقام يوم الثلاثاء القادم بنادي النصر الرياضي في السادسة مساءً.

وقال حجاج إن الاختبارات ستقام بمشاركة 50 محكمة، من أجل الاستفادة بمشاركتهن في دوري الكرة النسائية.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختار المصرية منى عطاالله للمشاركة في تحكيم مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات بغانا، خلال الفترة من 12 نوفمبر حتى إلى أول ديسمبر الجارى.