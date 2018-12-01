شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن سيطرة علي جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية بالخسارة لنادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري بركلات الجزاء 4/3 بعد التعادل 1/1 بمجموع المباراتين الذهاب والعودة، حيث فاز الابيض فى مباراة الذهاب بهدف نظيف فى الإسكندرية وفاز زعيم الثغر اليوم، الجمعة، بنفس النتيجة فى القاهرة ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح .

وطالبت جماهير نادي الزمالك نسيان وداع البطولة العربية والتفكير في القادم كما طالبت الجماهير من الإدارة عدم المساس بالمدير الفني واللاعبين حتي لا تتوقف مسيرة الأبيض الناجحة .

وعن اسباب الهزيمة :قال أحد الجماهير أن رعونة بعض لاعبي الزمالك تسببت في الهزيمة امثال كهربا التي رأت الجماهير أنه من أسباب الهزيمة.

وأضاف أن الزمالك قادر علي الخروج من الكبوة بسبب وجود لاعبين أصحاب مواهب داخل النادي من شأنهم مساعدة الفريق علي تخطي الهزيمة .

وأضاف أخر أن الزمالك هاجم في بداية المباراة لكن الإتحاد كان ند أيضا في المباراة وأن حلمي طولان كعبة عالي علي الزمالك ولكن الزمالك لن يتأثر بالهزيمة على أن يتم غلق باب الخروج من البطولة العربية والتفكير في البطولات القادمة وأنهم واثقون فى لاعبي الفريق علي تخطي عقبة الخروج من البطولة العربية .