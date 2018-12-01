شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدراة دمنهور يجتمع اليوم لاختيار المدير الفني الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى دمنهور اجتماعا اليوم، برئاسة ايهاب عبد الله لاختيار مدير فنى جديد خلفا للمدير الفنى المستقيل صفاءرجب الذى تقدم باستقالته عقب هزيمه الفريق من بلدية المحلة بهدف مقابل لاشئ وتوقف رصيده عند 19 نقطة.

ويدرس مجلس إدارة دمنهور أكثر من سيرة ذاتية لاختيار المدير الفني المناسب لهذه المرحلة وقيادة الفريق ضمن منافسات دوري القسم الثاني .

ومن أبرزالمدربين المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق دمنهور كلا من ياسر رضوان المدير الفني السابق لجمهورية شبين و علاء أبراهيم المدير الفني السابق لنادي نبروه وهاني العقبي رئيس قطاع النشائين بنادي سيراميكا كيلوباترا وعلاء نوح المديررالفني السابق لنادي الأوليمبي السكندري