شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تُقام اليوم السبت ، منافسات الجولة الحادية عشر بدورى عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .
و تشهد هذه الجولة منافسات بين كلا من،الأهلى مع سموحة و الطيران مع سبورتنج و الزهور مع المنصورة.
كما تشهد نفس الجولة لقاءات أيضا بين كلا من ،السنطة مع مدينة نصر و أصحاب الجياد مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع المعادى و الشمس مع النصر.
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