شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تُقام اليوم السبت ، منافسات الجولة الحادية عشر بدورى عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

و تشهد هذه الجولة منافسات بين كلا من،الأهلى مع سموحة و الطيران مع سبورتنج و الزهور مع المنصورة.

كما تشهد نفس الجولة لقاءات أيضا بين كلا من ،السنطة مع مدينة نصر و أصحاب الجياد مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع المعادى و الشمس مع النصر.