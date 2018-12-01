شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة محاسبة بين مجلس الزمالك وجروس خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة محاسبة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب توديع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى من دور الـ 16، بالخسارة اليوم، الجمعة بركلات الترجيح 4/3.
وتشهد الجلسة المنتظرة سماع مجلس الزمالك من السويسرى جروس عن أسباب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، وتوديعها مبكرا رغم أن الفريق كان أحد المرشحين بقوة لحصد اللقب .
كما تشهد الجلسة استفسار مجلس الزمالك عن أسباب استبعاد بعض اللاعبين من المشاركة فى المباريات على رأسهم أيمن حفنى ومصطفى فتحى وحميد أحداد ومحمود دونجا وأحمد مدبولى وغيرهم من العناصر التى يرفض المدرب السويسرى الاستعانة بهم فى المباريات وتمسكه بالاعتماد على لاعبين آخرين رغم تراجع مستوى بعضهم .
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