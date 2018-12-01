شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك و الطلائع فى سادس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره دلفى 3/0 فى إطار مباريات الجولة السادسة بالدورى الممتاز .

كما شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سموحة على الزهور 3/0 والشرقية للدخان على طنطا 3/1 و الأهلى على النصر 3/0 .

بينما فاز فى نفس الجولة كلا من ،6 أكتوبر على بنها 3/0 و الطيران على الفيوم 3/0 و الاتحاد السكندرى على الداخلية 3/1 و القناة على دمنهور 3/0 و طلائع الجيش على إستاد المنصورة 3/0 و سبورتنج على هليوليدو 3/0 و الشمس على الحوار 3/2 .