فعلها الموسم الماضي.. فوز طولان على الزمالك يعقبه كوارث

اليوم الجديد - عمر القاضي

أطاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منافسه الزمالك من بطولة أبطال العرب للأندية، وذلك بعد التغلب عليه بضربات الترجيح، بنتيجة 4/3، بعدما تبادل الفريقان الفوز بهدف لكل منهما في لقائي الذهاب والعودة للدور ثمن النهائي من البطولة.

14 لقاء متتالي للزمالك لم يتذوق فيهم الأبيض طعم الخسارة منذ خسارته أمام النجوم بالدوري، ليبدأ بعد ذلك مشوار طويل نجح عبره في تحقيق انتصار تلو الآخر، وتصدر الدوري.

طولان عقب الفوز، قال إن الفريق الذي يستطيع الدفاع جيدًا، لا يخسر وقد ينجح في الفوز، مشيرًا إلى...