رياضة | إبراهيم سعيد يصدم نجم الأهلي بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يصدم نجم الأهلي بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق المقارنة بينه وبين صالح جمعة نجم الفريق الأحمر وأكد أنه أمامه 70 عام ليكون مثله. وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " 90% من لاعبي الدوري المصري لعبوا للأهلي والزمالك وهذا لم يكن يحدث في الماضي". واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " لم أشاهد صالح جمعة ولا أعرفه ولا يوجد وجه مقارنة بيني وبينه وأمامه 70 عام ليكون مثلي".

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