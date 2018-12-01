رياضة | إبراهيم سعيد: كاسونجو كارثة وهذه الحسنة الوحيدة لجروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: كاسونجو كارثة وهذه الحسنة الوحيدة لجروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق هجوماً حاداً على كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ولاعبيه بعد الخروج من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري. وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لا أعرف سبب إصرار جروس على إشراك كاسونجو والبعض يقول أنه الهداف التاريخي للزمالك وهذه كارثة". واختتم سعيد تصريحاته قائلاً : " اللاعبين بنسبة 70% لم يتدربوا على ركلات الجزاء وكانت مباراة (تحرق الدم) والحسنة الوحيدة في جروس هي الاستقرار".

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