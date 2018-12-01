رياضة | تفاصيل جلسة الكناني مع مجلس إدارة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة الكناني مع مجلس إدارة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة حاتم المير جلسة طارئة مع الجهاز الفني بقياده ياسر الكناني من أجل حل أزمة المستحقات ووضع أسس لها وخارطه طريق وتم الاتفاق أيضا على عقد جلسة كل شهر بين مجلس الإدارة والجهاز الفني للمناقشه حول أوضاع الفريق بالقسم الثاني. يذكر أن الفريق البرتقالي يمر بعده مشاكل في الأونة الاخيرة أهمها أزمة اللاعب كريم بدير والذي عاد للتدريبات وأزمة المستحقات وعدم نزول اللاعبين المران وأزمة اللاعبين والجهاز الفني مع الجمهور عقب مباراة الحمام. وقال المدير الفني ياسر الكناني أن الفترة القادمة صعبة ننافس بها بكل قوة على الصعود للدوري الممتاز، وأضاف أن أزمة المستحقات سوف يكون لها حل وطموح فريقة دائما هو الوصول بنادي المنصورة للمكان الطبيعي له.

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