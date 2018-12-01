رياضة | "الشافعي" يعلق على خروج الزمالك من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشافعي" يعلق على خروج الزمالك من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المطرب والملحن عزيز الشافعي عن حزنه على توديع الزمالك للبطولة العربية على يد الاتحاد السكندري. وقال الشافعي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كان يوما سيئًا بالنسبة لي وأنهينا شهر نوفمبر بشكل سئ بعد سلسلة من الانتصارات". واختتم الشافعي تصريحاته قائلاً :"محمد فؤاد يشبه من لاعبي الكرة حسام عاشور وخالد سليم يشبه وليد أزارو وهشام عباس يشبه سعد سمير وتامر حسني يشبه إبراهيم سعيد".

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