رياضة | مواجهات ساخنة للشباب سنبلاوين وكهرباء طلخا وديرب نجم

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يأمل المدير الفني لفريق شباب السنبلاوين محمد رياض في تحقيق الفوز عندما يواجه فريق شباب الأمير عصر السبت علي ملعب مركز شباب السنبلاوين ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر.

حيث يطمح رياض في وقف قطار انتصارات فريق شباب الأمير والذي فاز في آخر مباراة له علي نظيره شباب سمنود بهدف دون .

ويطمح عادل صديق المدير الفني لفريق كهرباء طلخا في تحقيق انتصار آخر عقب الفوز في المباراة السابقة علي ديرب نجم، عندما يلاقي فريق أبوكبير، حيث يحتل الكهرباء يحتل المركز الأخير وفريق أبوكبير يحتل المركز السابع برصيد ١٥ نقطة وفريق كهرباء طلخا في المركز الاخير برصيد ١٠ نقاط.

وفي مواجهة ثالثة، يخوض فريق ديرب نجم بقيادة وليد أصلان مباراه صعبه أمام نظيرة فريق عمال المنصورة علي ملعب ديرب نجم، حيث يطمح أصلان في تحقيق انتصار علي ملعبه عقب الخساره في المباراه الماضية من نظيره كهرباء طلخا.

يذكر أن فريق ديرب نجم يحتل المركز التاسع برصيد ١٢ نقطه وفريق العمال المنصورة يحتل المركز الثاني عشر برصيد ١٢ نقطه.

- ترتيب المجموعة الـ 11

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1- ميجا 27 نقطة

2 - نبروه 25 نقطة

3- بدواي 24 نقطة

4- منية سمنود 24 نقطة

5- الأمير 22 نقطة

6- شيكو 19 نقطة

7- أبوكبير 15 نقطة

8- شباب السنبلاوين 13 نقطة

9- السنبلاوين 12 نقطة

10- ديرب نجم 12 نقطة

11- عمال المنصورة 10 نقاط

12- إتحاد السنبلاوين 10 نقاط

13- كهرباء طلخا 10 نقاط