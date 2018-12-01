رياضة | الإسماعيلي يستضيف الأهلي في قمة مباريات دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستضيف الأهلي في قمة مباريات دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل عصر السبت فريق الاهلي ضيفا علي الإسماعيلي في اطار الجولة الثالثة عشر من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء محتلا المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 22 نقطة بينما يدخل الاهلي اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 24 نقطة. ويطمح وليد بليغ المدير الفني لفريق الإسماعيلي في اداء مباراة جيدة ويسعي للفوز بنقاطها للمنافسة علي المراكز الثلاثة الاولي بجدول المسابقة باول مشاركة للفريق ببطولة دوري الجمهورية للناشئين هذا الموسم. وتضم القائمه كل من : عبدالله جمال و زياد جابر في حراسة المرمى، وسيف رضا وخالد عوض و امير الورداني و عبد الرحمن صابر وادهم خفاجه واحمد رضاومحمد ايهاب و محمود مطاوع و ايهاب زيزو وأسامة مصطفي و محمد امبابي ومحمد أشرف و مروان أيمن وحازم نبيل ومحمد أبو الخير وعمر الساعي ومحمد عبدالمنعم وعمرو سعيد. ويضم الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي ك / هاني الزاوي مشرف عام

ك / وليد بليغ مدير فني

ك/ جمال أبو جميل مدرب عام

ك / ميدو امان مدرب

ك / صلاح الحسن مدرب حراس

ك / محمد نجيب مدير إداري

ك / محمد حسن علاج طبيعي

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