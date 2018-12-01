رياضة | وليد صلاح الدين: الفوز على الزمالك مهم وسندعم الفريق في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: الفوز على الزمالك مهم وسندعم الفريق في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن فوزهم على الزمالك والإطاحة به من البطولة العربية مهم لأنه كان مرشح للفوز بالبطولة.

وقال صلاح الدين في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"فوزنا اليوم على الزمالك واطاحته من البطولة على ملعبه مهم لأنه كان المرشح الأول للبطولة".

وأضاف :"الجماهير كانت اليوم متحمسة وكانت ترغب في فوز فريقها والمباريات بدون الجماهير لا تساوي شئ".

وتابع :"حدثت لنا سقطة بسبب خسارتنا في مباراة الذهاب من الزمالك ومن براميدز في الدوري ولكن مجلس الإدارة دعمنا ومنحنا ثقته".

واختتم صلاح الدين تصريحاته قائلاً :"اللاعبين سيكملون معنا حتى نهاية الموسم وسيدعمنا مجلس الإدارة في يناير المقبل".