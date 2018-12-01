كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: الفوز على الزمالك مهم وسندعم الفريق في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري أن فوزهم على الزمالك والإطاحة به من البطولة العربية مهم لأنه كان مرشح للفوز بالبطولة.
وقال صلاح الدين في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"فوزنا اليوم على الزمالك واطاحته من البطولة على ملعبه مهم لأنه كان المرشح الأول للبطولة".
وأضاف :"الجماهير كانت اليوم متحمسة وكانت ترغب في فوز فريقها والمباريات بدون الجماهير لا تساوي شئ".
وتابع :"حدثت لنا سقطة بسبب خسارتنا في مباراة الذهاب من الزمالك ومن براميدز في الدوري ولكن مجلس الإدارة دعمنا ومنحنا ثقته".
واختتم صلاح الدين تصريحاته قائلاً :"اللاعبين سيكملون معنا حتى نهاية الموسم وسيدعمنا مجلس الإدارة في يناير المقبل".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | وليد صلاح الدين: الفوز على الزمالك مهم وسندعم الفريق في يناير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .