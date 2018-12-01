شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا قبل لقاء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فالنسيا اليوم السبت ضيفا على ريال مدريد فى العاشرة إلا الربع مساء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدورى الإسبانى "الليجا".

ويبحث الريال عن الفوز فى لقاء اليوم لمواصلة الانتصارات فى الليجا، بعد الخسارة القاسية أمام إيبار بثلاثية فى الجولة السابقة، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إشبيليه المتصدر، فيما يتواجد فالنسيا فى المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

وتقابل الفريقان فى الليجا فى 166 مباراة سابقة، نجح الريال فى الفوز بـ86 لقاء، وانتصر فالنسيا فى 44 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف فى 36 مواجهة سابقة.

واحرز الفريق الملكى 309 هدفا طوال تاريخه فى مرمى فالنسيا بالليجا، فيما سجل فريق الخفافيش 206 هدف.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد أقيمت يوم 27 ينالير الماضى على ملعب "مستايا"، وانتهى بفوز الريال بنتيجة كبيرة (4-1) احرز منها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هدفين، وهدف لكلا من مارسيلو وتونى كروس، فيما سجل سانتى مينا هدف فالنسيا الوحيد.