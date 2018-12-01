شكرا لقرائتكم كارديف سيتى يتغلب على وولفرهامبتون ويقفز 4 مراكز فى الدورى الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق كارديف سيتى فوزه الثالث فى الموسم الحالى للدورى الإنجليزى الممتاز، بعد أن تغلب على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.

وحول كارديف سيتى تأخره بهدف احرزه مات دوهرتى لوولفرهامبتون فى الدقيقة 18، إلى انتصار غال بفضل هدفى جونارسون فى الدقيقة 61، وديفيد هويليت فى الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد كارديف سيتى إلى 11 نقطة، ويقفز من المركز التاسع عشر وقبل الأخير إلى المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 16 نقطة فى المركز الحادى عشر.



كارديف وولفرهامبتون

مات دوهرتى

هجمة لكارديف سيتى

هدف التعادل لكارديف سيتى

هدف وولفرهامبتون

وولفرهامبتون يفوز على كارديف سيتى

وولفرهامبتون