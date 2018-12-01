شكرا لقرائتكم رسمياً.. علي ماهر مديرا فنياً لإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند نادى إنبى المسئولية الفنية لفريق الكرة لعلى ماهر المدير الفنى السابق لسموحة ، بعد رحيل خالد متولى عن تدريب الفريق البترولى بعد الخسارة الأخيرة لانبى بثلاثية مقابل هدف أمام النادى المصرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 7 من مسابقة الدوري العام .

ويمتلك علي ماهر سيرة ذاتية تؤهله لتولي تلك المهمة الصعبة، بعد موسم مميز قضاه لاعب الأهلي السابق على رأس الإدارة الفنية لفريق الأسيوطي، في أول مواسمه ببطولة الدوري العام، حيث قدم ماهر مباريات قوية وضمن بقاء الفريق بالدوري ليصبح خلال فترة وجيزة أحد أهم الفرق بالمسابقة .

وبدأ علي ماهر الموسم الجاري على رأس الإدارة الفنية لنادي سموحة، و فاز الفريق السكندري مع على ماهر فى 5 مباريات، وتعادل فى 8 لقاءات، بينما خسر مباراة واحدة أمام المقاولون العرب، استطاع فريق سموحة أن يسجل 17 هدفا من خلال المباريات الـ14 مع على ماهر، فى المقابل اهتزت شباكه بـ12 هدفا.