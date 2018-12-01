شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدوري اليوم السبت 1 / 12 / 2018 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على بتروجت في استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2018 الذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر النهائي على يد الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالى .

موعد مباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري العام

تقام مباراة الاهلى وبتروجت على ستاد السويس فى تمام السادسة مساء اليوم، السبت ، ويعيش الفريق الأحمر ظروفاً صعبةً في هذه الفترة، ويعانى من تراجع في النتائج و المستوى لم يجعله يخسر نهائي الأميرة السمراء وحسب، بل أيضاً تسبب في خروجه من البطولة العربية على يد الوصل الأماراتى من دور الستة عشر، وفي مباراته الأخيرة بالجولة السادسة عشرة للدوري وفى أول ظهور للفريق الأحمر فى المسابقة بعد غياب طويل خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد

ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري

يستقر الاهلى في المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .

على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

الاهلى يبحث عن الخروج من النفق المظلم

ويحتاج الأهلي للفوز بأي طريقة على بتروجيت للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق تحت قيادة المدير الفني المؤقت، محمد يوسف.

ويعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات التي تمثلت في الحارس الأساسي محمد الشناوي بالإضافة للمدافع محمد نجيب وظهيري الجانب الأيمن أحمد فتحي والأيسر علي معلول والمدافع رامي ربيعة والجناج جونيور أجايي والمهاجم صلاح محسن .

بتروجت يسعى لإستغلال تراجع الاهلى

ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري.

ويدخل مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق البترولي المباراة، وسط غيابات كبيرة ومؤثرة داخل الفريق، إذ يغيب الثلاثي بونجا الحارس الأساسي للفريق ولاعب الوسط حميد ماو، والعقل المدبر للفريق شيمليس بيكيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجت

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الاهلى وبتروجت اليوم السبت .