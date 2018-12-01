شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ثلاثية إنبى تمنح مصطفى يونس لقب الرجل الأول بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز فوز النادي المصري البورسعيدي على نظيره إنبي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد بتروسبورت، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، من فرص استمرار مصطفى يونس في مهمة الرجل الأول على رأس الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي .

النادي المصري عانى من حالة عدم استقرار فنية منذ رحيل التوأم لتولي الإدارة الفنية لفريق بيراميدز، عقب الاخفاق الإفريقي للفريق البورسعيدي ببطولة الكونفدرالية والخروج من الدور نصف النهائي للبطولة، ليتولى ميمي عبد الرازق تدريب الفريق البورسعيدي قبل أن يتقدم باستقالته بعد تراجع النتائج والخسارة بثلاثية أمام حرس الحدود.

وأعاد مصطفى يونس الانضباط الفني إلى الفريق البورسعيدي، ليجتاز أولى اختباراته في منصب الرجل الأول مع المصري بنجاح، بعدما نجح في قلب الطاولة على الفريق البترولي الذي تقدم بهدف خلال أحداث المباراة، ليفوز المصري بثلاثية مقابل هدف على إنبي، ويتقدم إلى المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، منتظراً خوض باقي مؤجلاته .

ثلاثية إنبي جددت الثقة في مصطفى يونس، الذي كان يتولى المهمة لفترة مؤقتة، بعدما كشفت إدارة الفريق البورسعيدي أنها بصدد التعاقد مع مدير فني برازيلي وهو "سيرجيو فارياس" حيث كان من المقرر أن يستمر مصطفي يونس في منصبه كمديرًا للكرة بالنادي المصري.

ليخرج مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عقب مباراة المصري وإنبي معلنة تجديد الثقة في مصطفى يونس كمدير فني للفريق البورسعيدي .

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة قوية أمام نادي الزمالك متصدر بطولة الدوري، في السابعة مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام.