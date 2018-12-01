شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انقسام جماهير الزمالك لبقاء جروس على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين مؤيد ومعارض، انقسم جمهور نادى الزمالك بين إقالة و بقاء المدير الفنى لنادى الزمالك السويسرى كريستيان جروس، بعد خسارة الزمالك بهدف فى البطولة العربية بركلات الترجيج من فريق الاتحاد.

تنوعت التعليقات عبر الهاشتاجان، " ادعم جروس" و"إقالة جروس" قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

ويرى المؤيدون لبقاءه بعد خسارته المباراة، إن إقالته تعنى هدم استقرار الزمالك، والخسارة اليوم مجرد كبوة سيتخطاها فى القريب العاجل.

وقال أحمد مجدى لاعب الزمالك السابق، "والله الناس اللي بتتكلم إن جروس يمشى عشان خسر ماتش دى ناس مش فاهمة أى شئ عن كره القدم أكيد هتخسر وهتكسب وهتتعادل دى كره القدم وأكيد كل مدرب ليه أخطاء ده الطبيعى فى كره القدم ولسه بدرى أوى على الموسم ربنا يشفى".





وقال أحمد مجدى، " حتى لا ننسى. يا زملكاويه..خسارة مباراة ليس نهاية العالم.. الزمالك يتصدر الدورى...بلا منافس..نملك.. أحسن حارس مرمى فى مصر..الزمالك.. يملك أحسن خط دفاع فى مصرالزمالك أفضل خط وسط وهجوم..علشان كلده لازم ندعم جروس".

بينما يرى المعارضون، أنه لابد من أن يقال قبل فوات الأوان، وقال زياد" لازم يمشي قبل فوات الأوان".

وأضاف أحمد عبد الدايم، "مدرب فاشل ولازم يرحل أنا زملكاوي مش طايق اشوفه".