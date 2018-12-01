شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعد للمصرى بوديتى حلوان وبلبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك في العاشر من ديسمبر المقبل.

وأكد علاء عبد العال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن الداخلية يخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة استعداداً للمصري، حيث تقام الودية الأولى غداً أمام فريق حلوان، على أن تكون المباراة الثانية أمام بلبيس قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة .

ويحتل الداخلية المركز الـ 14 بمسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 14 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وتعرض للخسارة في 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 19 آخر .