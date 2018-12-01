أجمل 30 هدفا فى شهر نوفمبر بملاعب العالم.. فيديو

شهدت مباريات التى أقيمت على مدار شهر نوفمبر، العديد من الأهداف الرائعة التى تستحق المشاهدة، نظرا للقيمة الفنية التى تحملها تلك الأهداف المسجلة. ويضم الفيديو العديد من الأهداف الرائعة التى سجلها مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم حاليا، أمثال النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة وأريين روبن نجم فريق بايرن ميونخ الألمانى. وجاء أجمل 30 هدفا فى شهر نوفمبر على النحو التالى:

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