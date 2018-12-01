رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم اتفاقه مع "جوزيه" لخلافة "كارتيرون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم اتفاقه مع "جوزيه" لخلافة "كارتيرون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع المدرب الأورجوياني جوزيه دانيال كارينيرو لتولي مدرب النصر السعودي السابق لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. وسيتولى كارينيو مهمة القيادة الفنية للأهلي لمدة موسم ونصف، حيث من المنتظر أن يعلن رسميا الاثنين المقبل . وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر الجمعة الماضية إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه كمدير فني للفريق الأول بعد الخروج من البطولة العربية.

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