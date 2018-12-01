رياضة | عاجل.. القبض على بعض جماهير الاتحاد السكندري بسبب "الشماريخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على بعض جماهير الاتحاد السكندري بسبب "الشماريخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الأمن في ضبط بعض العناصر من جماهير الاتحاد السكندري التي قامت بإشعال الشماريخ في مدرجات "بتروسبورت" خلال مباراة الفريق ضد الزمالك في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مشجعي الإتحاد السكندري المتورطين في إشعال الشماريخ بمدرجات "بتروسبورت"، وسيتم عرضهم على النيابة خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن الاتحاد السكندري تخطي الزمالك بركلات الترجيح 4/3 وتأهل لدور الثمانية بكأس زايد للأندية أبطال العرب.