رياضة | عاجل.. رد فعل ناري من مجلس الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد فعل ناري من مجلس الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الزمالك عن خصم شهر كامل من راتب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس وكافة معاونية وكذلك الجهاز الطبى والإدارى بعد الخروج من البطولة العربية. وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعبين أيضا سيتم خصم نصف مستحقاتهم المنصوص عليها فى العقود عن هذا الموسم بعد توديع البطولة العربية . وشدد على أن لاعلي الزمالك لم تقدم المستوى المأمول وقال:"لاعيبة الزمالك كانت بتهزر وأمير مرتضى غاب عن اللقاء ولاعبي الفريق يريدون دائماً الناظر عليهم". وتسأل قائلا:" أين حميد أحداد هداف أفريقيا ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومدبولي، كنت لا أتدخل حتى لا يتم اتهامي بعرقلة مسيرة الفريق". وشدد على أن الزمالك خسر نفسه بنفسه والفريق لم يتدرب على ركلات الجزاء لاعتماده على نتيجة الذهاب

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