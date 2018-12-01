رياضة | عاجل.. تعرف على حكم مباراة بتروجت والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على حكم مباراة بتروجت والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود البنا لإدارة مباراة بتروجت والأهلي المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري القسم الأول، والتي ستقام غداً السبت. ويعاونه يوسف البساطي وشهاب راشد، ومجدي خاطر حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكماً خامساً.

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