رياضة | رئيس الاتحاد:"ما قيل في محاضرة الأمس اتنفذ دخل الملعب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد:"ما قيل في محاضرة الأمس اتنفذ دخل الملعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق كان يستحق الفوز اليوم على الزمالك والتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس زايد للأبطال.

وقال مصيلحي خلال مداخلة له ببرنامج نجم الجماهير، الذي يقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي على قناة "ltc"، " إن الزمالك فريق كبير ويمتلك لاعبين على أعلي مستوي".

وأكد رئيس الاتحاد السكندري، أن اللاعبين قاموا باعددا كبير خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف مصيلحي، أن ما قيل في محاضرة الأمس من حلمي طولان تم تنفيذه داخل الملعب اليوم.