كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميجا سبورت يصطدم بمركز شباب منية سمنود في الممظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ميجاسبورت نظيره شباب منيه سمنود في الثانية والنصف من عصر السبت علي ملعب استاد المنصورة ضمن مواجهات الجوله الرابعه عشر لدوري القسم الثالث "المجموعه الحاديه عشر". يدخل لاعبي ميجا اللقاء برصيد 27 نقطة، في المركز الأول، بينما شباب منية سمنود بالترتيب الرابع برصيد 24 نقطة. - ترتيب المجموعة الحادية عشر : 1- ميجا 27 نقطة 2 - نبروه 25 نقطة 3- بدواي 24 نقطة 4- منية سمنود 24 نقطة 5- الأمير 22 نقطة 6- شيكو 19 نقطة 7- أبوكبير 15 نقطة 8- شباب السنبلاوين 13 نقطة 9- السنبلاوين 12 نقطة 10- ديرب نجم 12 نقطة 11- عمال المنصورة 10 نقاط 12- إتحاد السنبلاوين 10 نقاط 13- كهرباء طلخا 10 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | ميجا سبورت يصطدم بمركز شباب منية سمنود في الممظاليم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .