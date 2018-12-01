رياضة | نبروه يأمل في استعادة الصداره من بوابة شيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبروه يأمل في استعادة الصداره من بوابة شيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل فريق اتحاد نبروة تحت قياده المدير الفني طارق محجوب استرجاع الصداره المجموعه الحاديه عشر بالقسم الثالث عندما يلاقي فريق شيكو في الثانية والنصف من عصر السبت بالمجموعة الـ 11 .

حيث يفتقد فريق اتحاد نبروة أهم نجومة محمد تريكه لاعب خط الوسط للايقاف وحصوله علي ثلاث بطاقات صفراء ومحمد ظهران المصاب بشد عضلي في عضله السمانه ومصطفي زايد المهاجم بسبب شد في الخلفيه ويعد هؤلاء اللاعبين من الركائز الاساسيه التي يعتمد عليها فريق نبروة.

ويأتي فريق اتحاد نبروة في مركز الوصيف برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، في حين يحتل فريق شيكو المركز السادس برصيد 19 نقطة.

- ترتيب المجموعة الحادية عشر :

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1- ميجا 27 نقطة

2 - نبروه 25 نقطة

3- بدواي 24 نقطة

4- منية سمنود 24 نقطة

5- الأمير 22 نقطة

6- شيكو 19 نقطة

7- أبوكبير 15 نقطة

8- شباب السنبلاوين 13 نقطة

9- السنبلاوين 12 نقطة

10- ديرب نجم 12 نقطة

11- عمال المنصورة 10 نقاط

12- إتحاد السنبلاوين 10 نقاط

13- كهرباء طلخا 10 نقاط