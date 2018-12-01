الامارات | راشد أفضل لاعب في الجولة 10 للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد أفضل لاعب في الجولة 10 للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال لاعب خط وسط الشارقة سيف راشد جائزة أفضل لاعب في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي التي تخصصها لجنة دوري المحترفين بعد كل جولة، وذلك بعدما حصل على أعلى نسبة من النقاط (12 نقطة).وتسلّم سيف راشد الجائزة من لجنة دوري المحترفين بين شوطي مباراة الشارقة والوصل في الجولة 11 للدوري. وبرز سيف راشد بشكل مميز هذا الموسم مع فريقه، ما جعل مدرب المنتخب الوطني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني يختاره أخيراً ضمن العناصر الأساسية في المنتخب. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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