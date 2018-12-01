الامارات | محين خليفة يجتهد لحجز مكانه في المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن محين خليفة يجتهد لحجز مكانه في المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب خط وسط فريق الشارقة محين خليفة، أنه سيجتهد أكثر في الفترة المقبلة لحجز مكانه في المنتخب الوطني. ورداً على سؤال حول تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، قال لـ«الإمارات اليوم»: «ليس هناك سبب لكن كل لاعب يمر بفترة يتعثر خلالها، وبالنسبة لي فإنني أسعى دائماً لتقديم الأفضل مع الشارقة». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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