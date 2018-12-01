شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم البطولة العربية.. 11 تعثرًا للزمالك أمام حلمي طولان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسات ثمن نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب موسم 2018-2019، على يد الاتحاد السكندري، بركلات الترجيح، بعدما استطاع كل فريق التفوق خارج ملعبه بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والاياب.

ونجح حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز السادس له على الزمالك على مدار مشواره التدريبي، كما تعثر أمامه الأبيض في 5 مرات أخرى بالتعادل.

ونستعرض من خلال التقرير التالي تاريخ 11 مباراة عجز خلالها الزمالك في التفوق على طولان.

التعثر الأول للزمالك أمام طولان كان في لقاء الأبيض أمام حرس الحدود، حيث فاز الفريق العسكري بقيادة طولان بهدفين مقابل هدف بمنافسات الدور الأول لموسم 2002-2003.

الموسم ذاته بالدور الثاني للدوري يشهد تعثر جديد للأبيض أمام طولان، فينجح فريق حرس الحدود في خطف نقطة التعادل بقيادة طولان أمام أبناء ميت عقبة بنتيجة (1-1).

الدور الثاني لموسم 2003-2004 يشهد تعادل الزمالك أمام الحرس بقيادة حلمي طولان، حيث انتهت مواجهتهما بنتيجة (1-1).

من جديد يخسر الزمالك على يد «فريق طولان»، وينجح الحرس في الفوز على الأبيض بهدف نظيف لعبدالحميد بسيوني بمنافسات الدور الثاني للدوري موسم 2004-2005.

ويحقق الحرس فوزاً تاريخياً بقيادة حلمي طولان على حساب الزمالك بخماسية نظيفة في لقاء المكس بالدور الأول للدوري موسم 2005-2006، وهي ثاني أكبر هزيمة في تاريخ النادي الأبيض.

ويحسم التعادل الإيجابي مواجهة الزمالك والمصرية للاتصالات بالدوري الممتاز موسم 2008-2009، في فترة قاد خلالها طولان مهمة تدريب الاتصالات.

يعود حلمي طولان من جديد للانتصار على الزمالك، ويقود اتحاد الشرطة للتفوق على البيت الأبيض بهدفين مقابل هدف بالدور الاول للدوري موسم 2010-2011.

ويحسم التعادل الايجابي بنتيجة (1-1) لقاء الزمالك أمام طلائع الجيش تحت قيادة طولان، بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2013-2014، ليستمر مسلسل تعثر الفارس الأبيض أمام نجمه السابق.

ويخطف سموحة نقطة التعادل أمام الزمالك بمنافسات الدور الثاني للدوري الممتاز موسم 2015-2016، حيث نجح الأزرق السكندري في تحقيق التعادل بقيادة مديره الفني حلمي طولان.

التعثر العاشر للزمالك في مواجهة طولان كان بخسارة الفريق أمام طلائع الجيش بهدف دون رد بمنافسات الدور الأول للدوري الممتاز موسم 2017-2018 بهدف شهير لصلاح أمين.

وللمرة الحادية عشر يفشل الزمالك في الانتصار على فريق يدربه حلمي طولان، بخسارة الفريق أمام الاتحاد السكندري إياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب وتوديع منافساتها بركلات الترجيح.

إجمالاً خاض طولان 20 مباراة أمام الزمالك على مدار مشواره التدريبي، تمكن من الفوز في 6 منهم والخسارة في 9 والتعادل في 5.