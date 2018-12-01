شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عناصر من جماهير الاتحاد أشعلوا شماريخ خلال لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين لقاء الزمالك والاتحاد في ضبط عددًا من جماهير فريق الاتحاد السكندري، قامت بإشعال شماريخ في المدرجات، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الابطال، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ. واتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونية وجارى عرضهم على النياية.

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