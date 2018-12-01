شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناصف: الزمالك فاز في مباراة الذهاب بهدف من «تسلل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الاتحاد السكندرى في التأهل لدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز الاتحاد بهدف نظيف عادل به نتيجة لقاء الذهاب، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ 16 للبطولة.

وأكد محمد ناصف جناح فريق الاتحاد في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، أن اللاعبين لم لديهم شك في تخطي الزمالك خاصة أن هدفهم في مباراة الذهاب كان من تسلل «بحسب رأي ناصف»، وشدد على أن فريقه قادر على المنافسة على حصد البطولة العربية بعد إقصاء أكبر الأندية بالبطولة وهم الزمالك والترجى التونسي.