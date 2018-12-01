شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا «جوهرة التانجو» الراقصة على مسرح اليوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «جوهرة» ولاعب موهوب صاحب فنيات عالية المستوى، وسريع جدا داخل مربع العمليات، تصويباته قاتله دائما ما تخرق شباك المنافسين، باولو ديبالا، اللاعب الذى يتمتع بقدرات كبيرة، عاشت عائلته العديد من الصعوبات قبل مجيئه إلى عالم الأرض.

والدته صممت على أن يكون لاعبا كبيرا بين عمالقة أوروبا، وأصبح حلمها حقيقة عندما انضم الجوهرة الأرجنتينية إلى اليوفنتوس، ورقص على مسرح السيدة العجوز، حتى تمكن من أن يكون من أصحاب النفوس الفنية داخل منتخب التانجو.

والآن، ديبالا محط أنظار الفريق الملكى، ريال مدريد، لضمه فى الميركاتو الشتوى، ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا.

وكان الدولى الأرجنتينى ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف بطل أوروبا من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وكان ديبالا قد نجح فى إحراز ستة أهداف خلال 14 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، منها هدفان فقط فى الدورى الإيطالى.

والجدير بالذكر أن الأرجنتينى باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالى، سجل أسرع هدف هذا الموسم بعدما استطاع هز شباك كاليارى فى المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدورى الإيطالى.

احتاج ديبالا صانع ألعاب السيدة العجوز لأقل من 45 ثانية حتى يتقدم لفريقه على حساب كاليارى محرزاً هدفاً رائعاً بعد مراوغاته لدفاعات المنافسين أكثر من مرة.

باولو ديبالا لاعب أرجنتينى، ولد فى 15 نوفمبر 1993 فى لاجونا لارجا فى، الأرجنتين، وعائلته هربت من بلده الأصلى إلى الأرجنتين خلال الحرب العالمية الثانية، ولدى عائلة باولو أيضا أصول إيطالية من خلال جدة أمه، واسمها دا ميسا، من مقاطعة نابولى، وحصل باولو رسميا على الجنسية الإيطالية فى 13 أغسطس 2012.

شارك ديبالا لأول مرة فى دورى الدرجة الثانية الأرجنتينى مع نادى مدينته إنيستتوتو عندما كان عُمره 17 عامًا. وقد لعب 40 مباراة مع النادى سجل فيها 17 هدفًا. كان أصغر لاعب يسجل هدفا، ليكسر الرقم الذى كان بحوزة ماريو كيمبس. كما كان ديبالا أول من لعب 38 مباراة متتالية فى دورى للمحترفين فى البلاد (كسر رقم كيمبس مرة أخرى)، وكان أيضا أول من يسجل هاتريك مرتين فى موسم واحد. وسجل ديبالا أيضا فى ست مباريات متتالية، متجاوزا الرقم القياسى السابق البالغ أربع مباريات.

ودخل عالم الاحتراف مع انيستتوتو فى عام 2011، ثم انتقل إلى نادى باليرمو الإيطالى فى عام 2012. ولعب 3 مواسم فى باليرمو، موسمان فى الدورى الإيطالى الدرجة الأولى، وموسم واحد فى الدورى الإيطالى الدرجة الثانية وفاز به فى موسم 2013- 14. فى عام 2015، وانضم إلى يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين لعب أكثر من 100 مباراة مع السيدة العجوز وفاز معهم بثنائية الدورى والكأس فى كل المواسم الثلاثة التى لعبها معهم. وتم اختياره مرتين ضمن تشكيلة العام للدورى الإيطالى.

بسبب أصول عائلته، كان ديبالا مرشحا للعب فى منتخبى بولندا وإيطاليا، لكنه ذكر صراحة أنه يشعر أنه أرجنتينى وكان يحلم دائما باللعب مع الأرجنتين. على الرغم من اتخاذ قراره بتمثيل المنتخب الأرجنتينى، يؤكد ديبالا أنه يشعر بارتباط قوى ببلد جده الأصلى، بولندا، مشيرا إلى أن ذلك البلد هو «دم عائلتى».