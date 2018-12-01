شكرا لقرائتكم محمود البنا حكماً لمباراة بتروجيت والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود البنا لإدارة مباراة بتروجيت والأهلي المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري القسم الأول، والتي ستقام غداً السبت، ويعاونه يوسف البساطي وشهاب راشد، ومجدي خاطر حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكماً خامساً.

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