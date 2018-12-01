شكرا لقرائتكم تعرف على تصريحات لاعبى الاتحاد بعد الفوز على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الاتحاد السكندرى فى التأهل لدور الـ 8 للبطولة العربية بعد ألفوز على الزمالك بركلات الترجيح فى المباراة التى اقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة. وعبر لاعبو الاتحاد السكندرى فى تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء عن سعادتهم البالغة فى الصعود وجاء بعد جهد كبير من الجهاز ألفنى بقيادة حلمى طولان ومجلس الادارة التى يقدم الدعم الكامل طوال ألفترة الماضية . وأشار أحمد دأودا صانع العاب فريق الاتحاد السكندرى سعادته فى المساهمة بصعود فريقه على حساب فريق الزمالك وأنه يتمنى وصول ألفريق السكندرى إلى الأدوار المتقدمة بالبطولة العربية . وأضاف محمد بازوكا مدافع فريق الإتحاد أنه شاهد الكثير من الإثارة داخل أحداث اللقاء وصعود فريقه جاء بعد جهد كبير لزملائه والجهاز ألفنى الذين كانوا فى قمة التركيز . وأوضح محمد ناصف جناح فريق الاتحاد السكندرى أن فريقه قادر على المنافسة على حصد البطولة العربية بعد اقصاء اكبر الآندية بالبطولة وهم الزمالك والترجى التونسى .

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصريحات لاعبى الاتحاد بعد الفوز على الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .